Москва, 11 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В ближайшие выходные жителей Москвы ожидает «прощальный поцелуй» лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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По его словам, 14 и 15 августа в городе будет солнечно и без осадков, воздух прогреется до 26 градусов, в Подмосковье — до 27 градусов.

«Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары — от 30 градусов больше не будем изнывать», — цитирует метеоролога РИА Новости.

При этом поворот в сторону осени в столице уже зафиксирован, рассказал специалист, а освежающие дожди, которые пройдут в конце недели, очистят атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие дни будет идти дождь. За два дня может выпасть до 30 мм осадков.