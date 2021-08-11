11 августа 2021 | Время чтения 11 мин

Драгана Трифкович, , 14:04 — REGNUM В Сербии есть часто используемая поговорка «Только согласие сербов спасает». Мы не знаем, когда она появилась, некоторые даже приписывают эти слова святому Савве. Но зато мы с уверенностью можем сказать, что разрозненность и невозможность достижения общего согласия всегда была большой проблемой сербского общества как в истории, так и в настоящее время.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Действующий президент Сербии Александр Вучич уже некоторое время продвигает идею сербского единства. Надо напомнить, что Вучич в прошлом состоял в Сербской радикальной партии, которая выступала за создание «Великой Сербии», вернее, за объединение всех территорий, на которых проживают сербы. Пока Запад вел жестокую антисербскую пропаганду, обвиняя Сербию в «великосербской политике», радикалы выступали за установление границы сербских земель по линии Карловац — Огулин — Карлобаг — Вировитица (города в Хорватии). Идеи, которые продвигала Сербская радикальная партия, Запад использовал в качестве доказательства в процессах против сербов в рамках Гаагского трибунала.

Александр Вучич позже расколол Сербскую радикальную партию и сформировал Сербскую прогрессивную партию, в значительной степени изменив прежнюю риторику. Он стал намного более умеренным и осторожным в своих выступлениях, вместо прежних националистических мотивов усвоив либеральные понятия и догмы. Прежние «международные преступники», как он называл западных политиков, за одну ночь стали его лучшими друзьями. Неоднократно он заявлял, что стесняется своего радикального прошлого. «Раскаяние» Вучича достигло своего пика во время его встречи с Биллом Клинтоном, одним из главных инициаторов бомбардировок Сербии в 1999 году. Также Вучич нанял экс-премьера Великобритании Тони Блэра в качестве советника сербского правительства.

Тони Блэр Center for American Progress

В 2018 году, выступая на торжествах по случаю столетия присоединения Воеводины к Сербии, Александр Вучич заявил: «Мы должны избавиться от заблуждений о том, что мы сможем объединить все территории, на которых проживает наш народ, но мы одновременно должны сохранить единство сербов». На идее сербского единства Вучич настаивает с момента своего прихода к власти. Но тут прежде всего нужно проанализировать, на каких началах оно должно осуществиться. Сама идея, несомненно, хороша и полезна, но необходимо также, чтобы существовала личность, которая сможет объединить вокруг этой идеи народ.

Это должен быть человек с несомненным авторитетом в сербском обществе, чья деятельность заслуживает всеобщего уважения. Таких личностей в последнее время мало, так как сербское общество уже на протяжении десятилетий находится в глубоком кризисе.

Давайте возьмем в качестве примера покойного патриарха Сербского Павла, который своими действиями подтверждал содержание своих проповедей, и народ очень его уважал. Это уважение он заслужил своей скромностью, самоотверженностью, благосклонностью к людям, общительностью и тем, что всегда был со своим народом. Он появлялся даже на студенческих протестах в 1990-е годы прошлого века, чтобы поддержать молодежь своими советами. Так он личным примером показывал свою заботу о молодом поколении. Он не только на словах выступал за народное единство, он работал над его достижением.

Если говорить о политике, то можно вспомнить Войислава Коштуницу, который также был скромным и ненавязчивым человеком. Он не так часто появлялся перед публикой, но при этом обладал мудростью, необходимой для государственного деятеля. Глава государства и не должен постоянно появляться в СМИ, он должен знать, когда нужно выступить и с какими заявлениями.

Воислав Коштуница European People's Party

Александр Вучич не обладает ни одним из качеств, благодаря которым он мог бы действительно заслужить уважение широких народных масс. Он не тихий и не скромный, наоборот, он очень громкий и навязчивый, и в этом плане Вучич не изменился со времен, когда он состоял в Радикальной партии. Его пребывание на должности президента ознаменовывается тем, что он появляется в СМИ на протяжении семи дней в неделю, при этом почти на всех телеканалах одновременно.

Если мы говорим о самоотверженности как о характеристике, необходимой для того, чтобы заслужить уважение людей, то сербскому президенту её также не хватает. Большинство сербов помнит, что во время бомбардировок 1999 года, пока люди жили в страхе, не зная, что принесет новый день, Александр Вучич обустраивал квартиру площадью 117 квадратных метров в престижном здании в Новом Белграде, которую он получил от государства. Пока Вучич выбирал себе комод и шторы, молодые люди, которые в тот момент проходили службу в армии, на Кошарах защищали государственную границу, воюя против НАТО, албанских террористов и американских ЧВК.

Александр Вучич также не отличается постоянством и последовательностью. Он менял свои политические взгляды в соответствии с конъюнктурой — начиная с экстремально радикальных и заканчивая крайне либеральными. Политических союзников он также менял в зависимости от обстоятельств и того, кто быстрее приведет его к власти. Попутно он отбирал кадры по принципу — кто лучше исполняет приказы партии, не размышляя об их компетентности, знаниях и морали.

Кроме того, действующий президент Сербии неоднократно плохо отзывался о ценностях, которыми дорожат сербы, а также о важных моментах сербской истории. Так, однажды Вучич с большим воодушевлением сообщил, что в Сербии не было героя, серьезного стратега и военачальника, каким был турецкий султан Мурад, который участвовал в битве на поле Косово в 1389 году.

Неоднократно Вучич плохо говорил и о собственном народе, чьи интересы он должен защищать. По его словам, сербы ленивые и не желают трудиться, хотя сам президент строил карьеру в политической партии, а каждое новое рабочее место получал лишь благодаря партийной деятельности.

Александр Вучич Predsednik.rs

Поэтому он не тот политик, который мог бы объединить сербское общество. Помимо прочего, судить о человеке нужно не столько на основании личностных характеристик, сколько по его делам.

Как уже было сказано, Вучич на торжествах по поводу столетия вхождения Воеводины в состав Сербии заявил, что сербы должны объединиться, но они не должны заблуждаться насчет возможности объединить все сербские территории. Понятно, что Вучич отказался от границы по линии Карловац — Огулин — Карлобаг — Вировитица, но проблема в том, что он впал в другую крайность и теперь отрицает и существующие международно признанные границы Сербии. Так, Вучич ведет переговоры с сепаратистами в Приштине, хотя по конституции он не уполномочен на это. С момента прихода к власти Сербской прогрессивной партии, которую возглавляет Вучич, было подписано Брюссельское соглашение с косовскими албанцами. Этот документ упразднил органы власти Сербии на территории Косово и Метохии. Такой шаг привел к тому, что Сербия уже не контролирует территорию своего южного края. Но несмотря на все это, в соответствии в международным правом и с действующей Резолюцией 1244 СБ ООН, Косово и Метохия являются частью Сербии. Тем не менее президент Сербии неустанно повторяет, что «у нас в Косово и Метохии ничего нет».

В середине июля Вучич заявил сербским СМИ: «У Белграда мало инструментов для того, чтобы помочь сербам в Косово и Метохии, но мы можем бороться. У нас нет фактической власти в крае с 1999 года, а с 2008-го, когда Приштина провозгласила независимость, у нас ничего нет». И как теперь Белграду бороться?

Президент Сербии в этом же выступлении прокомментировал новость о том, что сепаратистское Косово подписало договор с Турцией о закупке 14 боевых машин. Вучич тогда охарактеризовал это как прямое нарушение Резолюции 1244 СБ ООН и добавил, что «все действия Приштины не соответствуют международному праву». В итоге Вучич заявил, что он обсудит этот момент с «турецкими друзьями», а сербам в Косово и Метохии посоветовал не беспокоиться.

Это только один из примеров неадекватного реагирования официального Белграда. От главы государства можно было ожидать, что он как минимум потребует заседания СБ ООН по данному вопросу. К сожалению, Вучич и до этого бездействовал — тогда, когда сепаратистское Косово, вопреки международному праву, решило создать собственную армию. Тогда в ООН отреагировала только Российская Федерация. Албанская сторона может делать любые шаги, так как сербское руководство не предпринимает никаких мер, чтобы им препятствовать. Президент Сербии молча согласился на формирование армии Косово, что является огромным риском для безопасности не только Сербии, но и всего региона, если учитывать наркотрафик, торговлю людьми, международный терроризм и другие проблемы, которые существуют на территории Косово и Метохии, подконтрольной сепаратистам.

Среди косовских сербов нет согласия, и это тоже «заслуга» действующего режима в Белграде. Учитывая, что сербы в Косово и Метохии сопротивлялись демонтажу институтов сербского государства, а также другим шагам властей, не соответствующим интересам Сербии, Белград установил жесткий контроль над сербской средой в крае с помощью людей, которые подчинились властям, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду для себя. Сербскую элиту в Косово сменили люди, близкие к криминальным кругам. После этого сопротивление косовских сербов было сломлено.

Сербы на баррикадах в Звечане Usama

Если речь идет о реализации идеи сербского единства через культурную, образовательную, научную и духовную сферу, что должно быть приоритетом для сербских властей, то и здесь сложно найти положительный пример.

Президент Сербии ранее вступил в конфликт с влиятельными и уважаемыми представителями Сербской православной церкви в Черногории, что уже говорит о том, что вместо единения Вучич создаёт одни противоречия. Правда, он вложил средства из бюджета Сербии в учреждение культуры под названием «Сербский дом» в Черногории, но не для того, чтобы формировать культурное единство, а для того, чтобы установить контроль над частью политической элиты.

То же самое Вучич сделал и в Боснии и Герцеговине, где лидер сербов Милорад Додик согласился на подчиненное по отношению к Вучичу положение, думая, что это принесет ему политические очки. Но, как и в случае с просербскими политиками в Черногории, союз с Вучичем Додику больше навредил, чем помог, отняв у него долю популярности и политического авторитета. Зато Александр Вучич добился желаемого — он получил возможность заявлять о себе как об объединителе и главе всех сербов. Этот имидж сербский лидер укрепляет тем, что регулярно приглашает на разные торжества в Белград представителей сербов из Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии.

Подчинив себе политических представителей сербов, Вучич получил шанс поднять свою значимость в глазах Запада. На самом деле он работает не на объединение сербов во имя защиты государственных и национальных интересов, а во имя будущего торга с Западом по поводу сохранения за собой поста президента. С другой стороны, в этом процессе Запад тоже выдвигает свои условия, и они противоречат государственным и национальным интересам сербов и Сербии.

Так, например, политики, защищающие сербские интересы в Черногории, появились на заседании парламента Черногории в тот день, когда на повестке дня стояло голосование о «геноциде в Сребренице». Они не голосовали за спорную резолюцию, но своим присутствием в зале заседания создали большинство, необходимое для того, чтобы голосование считалось состоявшимся.

Вместо того, чтобы использовать идею объединения сербов для саморекламы, Александр Вучич мог бы развивать культурные, научные и экономические программы, которые усилили бы связи на общесербском пространстве. К сожалению, таких программ попросту не существует. Вместо них существует политическая платформа, которую продвигает режим в Белграде — Open Balkan, или «проект албанской интеграции», как его называют многие сербские эксперты. Проект Open Balkan поддерживает экономическую, политическую и научную интеграцию на пространстве, которое албанцы считают своим. Подобные инициативы никак не пересекаются с сербскими государственными и национальными интересами.

Президент Сербии Александр Вучич с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Македонии Зораном Заевым на Экономическом форуме регионального сотрудничества 29 июля 2021 Влада на Република Северна Ма

Поэтому профессор Мило Ломпар, один из редких сербских интеллектуалов, которые бескомпромиссно выступают за настоящие национальные ценности, в недавнем интервью сербскому агентству «Бета» сказал про сербскую власть: «В культурном смысле она создала уродливую смесь элитизма и примитивизма. Я не верю в ее экономические памфлеты, так же, как и не беру у нее денежные подарки. Термин, которым можно охарактеризовать действующие власти и отличить их от предыдущих, — это симулякр. Национальный фасад используется для того, чтобы шаг за шагом отдаляться от национального интереса».

Сегодня мы с уверенностью можем говорить об одном: пока Белград рассказывает сказки о сербском единении и согласии, трудно забыть тот факт, что сербское общество все больше разрушается, утомленное разными конфликтами, неспособное объединиться вокруг хотя бы одного вопроса и начать действовать в собственных интересах. Тем временем у тех сил, которые глумятся над сербской историей, культурой и конституцией, дела обстоят по-прежнему хорошо.