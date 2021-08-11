Казань, 11 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Приволжский районный суд города Казани с обвинительным заключением направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего местного жителя по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Земельный участок

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарии, обвиняемый в 2010—2016 годах обманом оформил в собственность пять земельных участков на территории поселка Салмачи в Казани. От имени подставных лиц он представил в муниципалитет поддельные документы о выделении земельных участков. В результате его действий принесен ущерб на сумму свыше 7 млн рублей.

Свою вину мужчина не признает. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИА REGNUM напоминает, в ходе обысков, проведенных сотрудниками антикоррупционной прокуратуры Молдавии 9 августа по делу о махинациях с землей, были задержаны 18 человек.

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