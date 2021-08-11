Владикавказ, 11 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Экс-главе правительства Северной Осетии Сергею Такоеву предъявлено обвинение в растрате 180 млн рублей. Его и еще двоих фигурантов уголовного дела о растрате обвиняют в покупке недвижимости в госсобственность по завышенной стоимости, сообщила 11 августа официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Rusvesna.su Арест

Напомним, накануне, 10 августа были задержаны по подозрению в растрате в особо крупном размере экс-глава правительства РСО-Алании Сергей Такоев, бывший министр туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева.

Как установлено в ходе следствия, в 2014 году фигуранты дела при участии иных лиц заключили госконтракт о приобретении у подконтрольного им Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования в собственность Северной Осетии объектов недвижимости по завышенной стоимости. При этом бюджету был нанесен ущерб на 180 млн рублей.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об их аресте.

Напомним, Сергей Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с 24 мая 2012 года по 10 июня 2015 года. Его кандидатуру на этот пост предложил бывший в то время главой республики Таймураз Мамсуров. На посту премьер министра Такоев сменил Николая Хлынцова.

В 2015 году после отставки Мамсурова, который 5 июня указом президента был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий, правительство во главе с Сергеем Такоевым, в том числе и работавший в его составе министр туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Алан Диамбеков, ушло в отставку.