Минск, , 13:17 — REGNUM Конституционная комиссия Белоруссии предложила изъять из основного закона республики положение, касающиеся нейтралитета страны, закрепив, что с её территории не будет угрозы другому государству. Об этом 11 августа заявил председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич.

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«Данное положение (что Белоруссия ставит целью сделать государство нейтральным) в действующей конституции имеется, — сказал он журналистам. — Учитывая реальную действительность, поскольку Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью».

При этом, по его словам, на конституционном уровне предложено закрепить положение о том, что с территории Белоруссии «не будет никаких угроз другим государствам».

«Для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Беларусь будет использовать коллективную оборону», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил на доработку проект изменений в конституцию страны. Затем этот проект будет вынесен на всенародное обсуждение. Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии планируется провести не позднее февраля 2022 года.

Напомним, по итогам республиканского референдума в Белоруссии была принята обновлённая конституция с нормой, согласно которой внесение изменений и дополнений в ряд разделов Основного закона (конституции) осуществляется только через референдум.