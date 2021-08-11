Волгоград, 11 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Подрядчик приступил к реставрации памятника-самолёта МиГ-21 на улице Качинцев в Дзержинском районе Волгограда. Рабочим предстоит заново переложить кирпичный постамент, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе администрации города.

Www.volgadmin.ru МиГ-21 в Волгограде

У памятника, который является объектом культурного наследия регионального значения, разрушена кирпичная кладка постамента и облетела мраморная облицовка. Исполнителю предстоит разобрать кирпичи, восстановить железобетонные конструкции в основании памятника, привести в надлежащее состояние ступени, провести антикоррозийную обработку металлических элементов. Постамент облицуют новыми плитами, сам самолёт тоже отремонтируют и окрасят. Ремонт выполняет организация, имеющая лицензию на восстановление объектов культурного наследия.

МиГ-21 установили в 1973 году в 30-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.