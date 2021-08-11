Москва, 11 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Блогер Дима Гордей стал гостем видеоподкаста блогера и исполнителя Эльдара Джарахова. Запись их разговора доступна на YouTube-канале музыканта с 11 августа.

Скриншот с YouTube Дима Гордей

В подкасте Дима Гордей рассказал о диагностированном у него сахарном диабете, изменении своего образа жизни из-за болезни, а также о причинах расставания с певицей Клавой Кокой. «Для нас наши дела были важнее, чем мы друг для друга. И так не должно быть… Не чувствуется быт», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дима Гордей публично сообщил о расставании с Клавой Кокой, хотя они ранее не афишировали свой роман. Пара встречалась на протяжении двух лет.