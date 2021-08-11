Самара, 11 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Сообщается, что ночью в Красноярском районе по автодороге М5 «Урал» автомобиль «Volkswagen», за рулем которого находился мужчина 2000 года рождения, съехал с дороги, наехал на дорожный знак и опрокинулся.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель автомобиля и женщина. Их срочно доставили в медучреждение.

Сообщается, что водитель в течение года привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 16 раз.