Рига, , 13:13 — REGNUM Решение оставить под арестом депутата латвийского Сейма (парламента) Яниса Адамсонса, обвиняемого в шпионаже в пользу России, принял суд Видземского предместья Риги. Об этом 11 августа сообщает местное агентство LETA со ссылкой на источники в суде.

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также указывается, что у Адамсонса есть право обжаловать это решение суда в Рижском окружном суде.

Напомним, 11 июня Янис Адамсонс, подозреваемый в шпионаже в пользу РФ, был отправлен под стражу судом Видземского предместья Риги, а затем, 2 июля, Рижский окружной суд оставил его под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в столице Латвии несколько человек выступили в защиту литовского оппозиционного политика и правозащитника Альгирдаса Палецкиса, который был осуждён за шпионаж в пользу России.