Ульяновск, 11 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Цильнинском районе Ульяновской области местная жительница перевела деньги мошенникам, которые представились правоохранителями. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Пострадавшая обратилась к цильнинским полицейским. Правоохранителям она сообщила, что к ней позвонила незнакомка, представившись сотрудником следственного управления Московской области, и убедила в утечке паспортных данных. Аферистка сообщила, чтобы якобы персональными данными попытались воспользоваться мошенники для оформления кредита.

«Женщину убедили в необходимости перевода сбережений на резервный счёт для сохранности средств», — говорится в сообщении.

В результате жительница района осталась без 15 тыс. рублей, которые перевела их по указанным мошенниками реквизитам. По данному факту проводится проверка.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банков и правоохранители не запрашивают по телефону конфиденциальные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, в России отмечен рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий. За полгода этот показатель вырос на 20,3% и достиг 271,1 тыс. преступлений.