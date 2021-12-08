Кострома, 11 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Для Костромского пассажирского автотранспортного предприятия No 3, обслуживающего пригородные маршруты, закупили 17 автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Автобус

Средства за покупку техники — более 250 млн рублей выделил бюджет области. Машины поступят на предприятие до конца сентября 2021 года.

Каждый из низкопольных автобусов «ЛиАЗ» на метане рассчитан на 108 пассажиров. Машины будут оборудованы видеокамерами и кондиционерами. Автобусы выйдут на пригородные маршруты из Костромы доКараваево, Пасынково, Коряково и Паточного завода.

В прошлому году для предприятия приобрели 16 автобусов ПАЗ. С учётом новой закупки обновление автопарка ПАТП составит почти 50%.