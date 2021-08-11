Москва, , 13:09 — REGNUM В России не наблюдается большого интереса к выборам в Госдуму 2021 года. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В условиях незашкаливающего интереса к выборам в Госдуму, я в России не вижу серьёзного потенциала», — заявил Виноградов.

«Так или иначе протестное движение расколото, сторонники того же Алексея Навального деморализованы: кто-то не пойдёт, кто-то будет искать понятную партию. Внутри оппозиционного лагеря тоже нет мощного драйва, довольно мало кампаний оппозиционных партий мы видим, неожиданных, которые бы взрывали стереотипы. На сегодня выборы в Госдуму не кажутся выплеском энергии, когда оппозиция попытается сделать власти больно, а сама власть будет суетиться и допускать ошибки», — указал он.