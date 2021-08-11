Норильск, Красноярский край, 11 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Сдавать ПЦР-тест и соблюдать карантин до получения результата обязали прилетающих в Норильск и Дудинку. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в краевом правительстве.

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Соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, внёс красноярский губернатор Александр Усс.

С 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку должны сдавать ПЦР-тест. Анализ необходимо провести в течение трёх дней после прибытия. До получения результата нужно соблюдать карантин по месту жительства.

Вакцинированным от коронавируса (получившим оба компонента вакцины или однокомпонентный препарат) ПЦР-тест сдавать не нужно. Также от этой обязанности освобождаются люди, переболевшие коронавирусной инфекцией не более полугода назад.

От сдачи анализа освобождаются и вахтовики, так как по решению Роспотребнадзора эта категория работников должна быть обязательно вакцинирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 11 августа выявлено 96 128 носителей коронавируса, выздоровели 81 963 человека, скончались 4708 ковид-пациентов.