Таллин, , 13:08 — REGNUM Эстония должна занимать умеренную позицию в международных делах и старатсья ладить со всеми без исключения соседями. Такое мнение о внешнеполитическом курсе страны высказал кандидат в президенты Эстонии, академик Тармо Соомере порталу stolitsa.ee.

Примером для подражания он назвал Финляндию, которая сохраняет нейтральный статус и сумела эффективно использовать свое географическое положение.

«Нам надо учиться у финнов, как защищать свои интересы», — считает президент Академии наук Эстонии.

Академик также напомнил, что в международных отношениях глава государства представляет политику, сформированную в результате сотрудничества МИД, правительства, национального парламента Рийгикогу и президента. По словам Соомере, внешняя политика Эстонии «должна быть взвешенной, продуманной и никого не задевать».

«С соседями надо разговаривать поверх пограничных барьеров. Тем более, что мы не сможем оберегать свою границу, если этого не делает другая сторона», — добавил он.

По словам Соомере, войны стали такими разрушительными, когда противника стали демонизировать. Он заявил, что не нужно демонизировать большого и непредсказуемого соседа.

«Нам нужно понимать, чего же на самом деле желает Россия. Я абсолютно убежден, что с соседями надо выстраивать нормальные отношения», — подчеркнул кандидат в президенты Эстонии.