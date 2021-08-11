Екатеринбург, 11 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщают журналисты.

Участники группы Игоря Дятлова

Как передаёт «УралLIVE», погибший болел COVID-19. За некоторое время до госпитализации Кунцевич участвовал в экспедиции на перевал Дятлова.

«У Кунцевича сильно заболело колено, и он принял решение прекратить участие в походе», — пишет издание со ссылкой на журналиста Андрея Гусельникова.

Врачи позже обнаружили у госпитализированного COVID-19.

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