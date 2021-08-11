Вашингтон, 11 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден вновь стал объектом для насмешек пользователей социальных сетей. На этот раз недоумение граждан вызвало поведение американского лидера на лужайке перед Белым домом.

Bundeskanzlerin.de Белый дом

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На кадрах, опубликованных в Twitter издания The Hill, видно, как Байден возвращается в свою резиденцию по прилете из Уилмингтона, штат Делавэр. Агент секретной службы показывает президенту дорожку, которая ведет к Белому дому, и уходит. Однако Байден не идёт в указанном направлении, а следует за агентом по лужайке.

https://twitter.com/thehill/status/1425264703886946304

Пользователи сети в очередной раз усомнились в умственных способностях 78-летнего президента и предположили, что Байден страдает от последствий когнитивных нарушений, пишет Daily Mail.

Некоторые шутили, что президент «кажется неправильно запрограммированным роботом». Другие указывали на признаки слабоумия и «болезни Альцгеймера».

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Тем не менее, у Байдена нашлись и защитники. Ряд пользователей посчитал, что спецагент на самом деле предупредил американского лидера о том, что нужно проследовать обходным путём.

Один из пользователей поинтересовался, когда же у США будет президент помоложе.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый курьёзный случай с участием Байдена. Так, весной 2021 года, менее чем за месяц, американский лидер чуть не упал, поднимаясь по трапу президентского самолёта. Один из инцидентов в Белом доме объяснили сильным ветром.