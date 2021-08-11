Махачкала, 11 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. С начала 2021 года в субъектах Северо-Кавказского федерального округа возбудили 245 уголовных дел по преступлениям, совершенным в ходе реализации национальных проектов. Всего было проведено свыше полутора тысяч проверок. Такие данные привел 10 августа в ходе совещания в Махачкале по вопросам противодействия хищению денежных средств, выделенных на реализацию национальных проектов заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. Махачкале.

Prokuror-kaluga.ru Хищение бюджетных средств

«Выявлено и пресечено свыше пяти тысяч нарушений закона. В результате скоординированной работы правоохранительных органов возбуждено 245 уголовных дел», — цитирует зампрокурора пресс-служба надзорного ведомства Дагестана.

Как отметил Кикоть, надзор за исполнением нацпроектов является для прокуратуры приоритетным, так как имеет стратегическое значение для государства.

В совещании в Махачкале участвовали руководители правоохранительных и контролирующих органов Северо-Кавказского федерального округа, которым поставили задачу усилить работу в направлении недопущения преступлений в сфере исполнения нацпроектов.