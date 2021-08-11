Самара, 11 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Величина прожиточного минимума установлена на 2022 год в Самарской области. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте областного правительства.

Александр Ванеев ИА Красная Весна Пенсия

Так, величина прожиточного минимума в 2022 году в регионе в расчёте на душу населения составила 11 233 рубля, что на 254 рубля больше, чем в текущем году. Для трудоспособного населения это величина составила 12 611 рублей (на 485 рублей больше, чем в 2021 году). Для людей пенсионного возраста — 9 693 рубля, а для несовершеннолетних — 11 440 рублей.

От величины прожиточного минимума чиновники рассчитывают субсидии для предоставления материальной помощи населению, а также социальные пособия.