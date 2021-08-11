Москва, 11 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Нефтяные котировки постепенно восстанавливаются после падения с начала августа. Торги 10 августа закончились для барреля Brent на отметке в $71,33, что на 2,24% больше результатов 9 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Yfffi.se Цена на нефть

«Давление на котировки топлива оказывают опасения инвесторов относительно дальнейшего восстановления спроса на нефтепродукты.

Многие страны Азиатского региона, в том числе Китай, вводят новые ограничения, что отражается на потреблении и спросе, несмотря на достаточно высокие темпы вакцинации.

Поддержку котировкам оказали данные от Американского института нефти, согласно которым запаса нефти в США сократились на 816 тыс. баррелей за прошлую неделю.

Сегодня, 11 августа, эту информацию может подтвердить минэнерго США. При этом ведомство повысило прогнозную цену нефти до $66 за баррель в 2022 году, а в текущем — с $65,20 до $68,80.

В фокусе инвесторов — отчет по инфляции в США за июль, который может серьезно повлиять на рынки как в худшую, так и в лучшую стороны.

Данные должны выйти сегодня в 15:30 по мск. Предполагаемый коридор движения цен на нефть на сегодня — $70,60−72,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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