Москва, , 12:59 — REGNUM Не только в России, но и во многих других странах электорат испытывает определённую усталость от избирательного процесса. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Политик Цитата из к/ф «Вся королевская рать». Реж. Роберт Россен. 1949. США

«Существует и в России, и в мире апатия, усталость от старых лиц. Не всегда понятно, а зачем нужны эти депутаты, потому что есть начальники, которые принимают решения ежедневно, а есть депутаты… мы в принципе и в России подзабыли, зачем нужна представительная власть», — заявил Виноградов.

«Где-то возникает такой бунт против старых людей, и побеждают комики, клоуны, футболисты. Примеров таких немало. Где-то кандидаты пытаются удивить, исходя из того, что все обещания, которые можно было дать, уже даны. Где-то возникает ощущение решающего вызова, борьбы добра и зла», — указал он.