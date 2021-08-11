Москва, 11 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В четверг, 12 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в арт-кластере «Таврида». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«12 августа состоится выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в арт-кластере «Таврида», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава российского МИД в ходе этого мероприятия встретится с молодыми деятелями культуры и искусства из 66 регионов России.

Отметим, Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» впервые состоялся в Крыму в 2015 году и за это время стал одной из наиболее крупных и узнаваемых площадок для российской творческой молодежи. При этом реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».