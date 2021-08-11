Москва, 11 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Дипломатические и авиационные ведомства России и Туниса пришли к согласию относительно необходимости восстановления авиасообщения между двумя странами на взаимной основе. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Туниса в России Тарак бен Салем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Тунис

По словам Тарака бен Салема, это дает надежды на относительно скорое возобновление российского турпотока в Тунис. Сейчас власти страны ждут решения российского Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по открытию регулярных и чартерных рейсов.

Летать в Тунис из России, скорее всего, будут самолеты авиакомпании RedWings и «Аэрофлот». Российские перевозчики смогут выполнять рейсы из Москвы (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербурга (один рейс в неделю), Казани, Ростова-на-Дону (тори рейса) и Краснодара (три рейса в неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, туристы с 1 июня 2021 года могут въезжать в Тунис без предъявления результата ПЦР-теста на коронавирус.

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