Омск, 11 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Прокуратура Омской области проводит проверку по информации о подтоплении подъезда многоквартирного дома после дождя. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

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Инцидент произошёл в Октябрьском административном округе Омска. Местные массмедиа сообщили о подтоплении подъезда многоквартирного дома № 62 «В» на улице 5-я Кордная.

К проверке будут привлечены специалисты Госжилинспекции. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Томской области предупредили о непогоде.

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