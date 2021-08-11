Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге до конца 2021 года отремонтируют и модернизируют 78 медицинских учреждений первичного звена здравоохранения. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

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Среди учреждений поликлинические отделения, кабинеты врачей общей практики, женские консультации. В планах провести не только их капитальный ремонт, но и оснастить современной техникой. Для этого будет закуплено 1235 единиц медицинского оборудования.

Для финансирования региональной программы выделено 3,8 млрд рублей (51% средств из бюджета города, 49% предоставит федеральный бюджет). Программа совершенствования медико-санитарной помощи города рассчитана на пять лет.

«Состояние учреждений здравоохранения, особенно первичного звена, напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи. Горожане должны иметь возможность проходить необходимые обследования на самом современном оборудовании», — заметил губернатор города Александр Беглов.