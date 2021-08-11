Пхеньян, , 12:54 — REGNUM В КНДР в очередной раз выступили с критикой в адрес Южной Кореи по поводу совместных военных учений с США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США, акцентировав внимание на том, что южнокорейские власти отказались от возможности «переломить ситуацию» в межкорейских отношениях, перейдя к враждебным действиям.

Он также напомнил, что Сеулу был предоставлен выбор, проводить учения или нет.

Напомним, что днём ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала проведение Сеулом и Вашингтоном совместных военных учений.

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