Ненецкий АО, 3 ноября, 2005, 16:53 — ИА Регнум. 3 ноября на внеочередной сессии Собрания депутатов НАО были приняты поправки, согласно которым полномочия нынешнего мэра Нарьян-Мара истекают 15 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации округа.

На сессии депутатов, которая состоялась 27 октября, эти поправки не прошли. Однако администрация НАО вторично вышла с инициативой о сокращении срока полномочий мэра. На сей раз депутатский корпус ее поддержал. При этом срок полномочий Нарьян-Марского городского совета остается без изменений. Таким образом, через двенадцать дней к выполнению своих обязанностей приступит Леонид Саблин, избранный на этот пост 12 сентября. Ранее предполагалось, что Юрий Родионовский, проигравший ему на выборах, будет исполнять свои обязанности до 1 января 2006 года.

Решение, как пояснили в аппарате администрации, было принято на основе норм, предписанных федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления, предусматривающих возможность изменения срока полномочий прежней власти в сторону его уменьшения.