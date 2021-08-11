Каменский район, Пензенская область, 11 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Пензенской области на базе отдыха «Белая гора» Каменского района 13 августа пройдет отраслевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод», сообщает региональный минсельхоз.

Пчеловод

Конкурсный отбор пройдет в два этапа. В первом конкурсантов протестируют по вопросам знания ведения пчеловодческой деятельности, а именно содержанию пчелиной семьи, производству и качеству биологически активных продуктов пчеловодства, методам разведения пчел, породам и многое другой.

Вторая часть конкурса — практическая. Кандидатам на звание лучшего пчеловода предстоит выполнить работы по сбиванию пчелиной рамки, натягиванию проволоки на рамку и наващиванию пчелиных рамок.

Победители конкурса будут отмечены ценными призами.

Как сообщало ИА REGNUMа, мёд употребляют большинство жителей России (82%). Ежедневно его едят 16%, несколько раз в неделю — 18%, несколько раз в месяц — 20%, несколько раз в год — 20%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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