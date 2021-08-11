Самара, 11 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Сбыт наркотиков в особо крупном размере пресекли полицейские в Самаре. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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Сообщается, что стражи порядка получили информацию о том, что уроженец одного из соседних государств, который проживает в Промышленном районе Самары, сбывает запрещённые вещества.

«В присутствии понятых в съёмной квартире подозреваемого на улице Ташкентской полицейские обнаружили 477 свёртков из полимера с порошкообразным веществом внутри, которые были спрятаны в предметах мебели — в диване и креслах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экспертиза установила, что изъятое вещество массой 2624 грамма является наркотиком.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Стражи порядка установили, что ранее не судимый подозреваемый 1992 года рождения прибыл в Самарскую область в июне текущего года на заработки.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела хотел сбыть наркотики в Самарской области через закладки. Сейчас оперативники устанавливают канал поставки наркотиков.