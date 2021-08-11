Майкоп, 11 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Адыгею поступили девять автомобилей для медицинских учреждений. Передача ключей от них состоялась 10 августа при участии главы республики Мурата Кумпилова. Поступивший автотранспорт пополнил автопарк первичного звена здравоохранения в Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском, Шовгеновском и Теучежском районах, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Med.kg Скорая помощь

Поступление новых специальных санитарных автомобилей послужит улучшению мобильности и оперативности оказания медпомощи в условиях распространения коронавирусной инфекции, отметил Кумпилов.

Как сообщили в минздраве Адыгеи, неделей ранее в республику поступили шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов для предоставления сельскому населению первичной медико-санитарной помощи, а в июле 2021 года в регион поступило пять автомашин для Гиагинской центральной районной больницы.