Ярославль, 11 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту пожара на нелегальной заправке в Дзержинском районе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Последствия пожара на нелегальной АЗС

«По данным следствия, 10 августа текущего года, на улице Механизаторов города Ярославля в нарушении «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» осуществлялась незаконная продажа горючего топлива при помощи оборудованной «кустарным» способом АЗС, в результате чего произошло возгорание автомобиля марки «Форд Транзит», водитель которого, получил термические ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в СУ СКР.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проводятся следственные действия.