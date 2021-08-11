Москва, , 12:45 — REGNUM Скорее всего «Единая Россия» не столкнётся с существенными вызовами на выборах в сентябре 2021 года. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, кроме Москвы, где возможна борьба, и ещё нескольких территорий, конечно, можно ожидать доминирование кандидатов от «Единой России», явных или иногда скрытых, которые, скорее всего, станут большинством по одномандатникам в будущем составе Госдумы», — заявил Виноградов.

«Где-то, возможно, будет борьба, где-то неопределённость в Петербурге или Москве, ещё непонятно как это влияет, так или иначе это снижает размывание оппозиционного избирателя. В целом, думаю, на сегодня, если не будет вспышки политизации, романтизации политики, большинство «единороссов» могут выиграть большинство выборов одномандатников», — указал он.