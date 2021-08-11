Баку, 11 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Баку обвиняет Ереван в нарушении трехстороннего соглашения от 10 ноября между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Mod.gov.az Министерство обороны Азербайджана

Сообщается, что Ереван якобы перебрасывает воинские подразделения на азербайджанскую территорию, где находятся миротворцы из России. В Баку требуют прекратить эти процессы.

«Российские миротворцы должны положить конец размещению армянских вооруженных сил на территории Азербайджана», — говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

В минобороны Азербайджана также обвинили армянскую сторону в «провокациях» и пригрозили принять «адекватные меты» для их предотвращения.

Стоит отметить, что 12 мая на армяно-азербайджанской границе начал разворачиваться новый виток конфликта, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.