Красноярск, 11 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2021 года в Красноярском крае выросло число разводов.

Tumisu Развод

Как сообщили ИА REGNUM 11 августа в Красноярскстате, за январь — июнь текущего года в крае вступили в брак 8077 пар. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число браков выросло на 29%. Развелись 7319 пар. Число разводов выросло на 42,3%.По данным статистиков, в крае на тысячу браков приходилось 906 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за январь — июнь текущего года зафиксирована естественная убыль населения.

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