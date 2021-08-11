Донецк, 11 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 491 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 10 августа проведено 818 исследований, из них выявлено 328 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 163 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 50 814.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3756.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 42 230 человек, еще 4828 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 400 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.