Майкоп, 11 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Адыгее скончались от осложнений, вызванных COVID-19, еще три человека. Общее число умерших достигло 308 человек. Из них 20 пациентов скончались с начала августа 2021 года, сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число носителей коронавируса в Адыгее приближается к 17 тысячам человек (16 928). За последние сутки был подтвержден коронавирус еще у 58 человек. При этом сутками ранее этот показатель поднялся до максимальных значений за последние месяцы — 61 заболевший.

С начала пандемии сумели справиться с болезнью 15 470 пациентов, в том числе 38 — за прошедший день. Всего на лечении от COVID-19 в настоящее время в Адыгее находятся 1150 пациентов.