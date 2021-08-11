11 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 13:07 — REGNUM В Японии комментируют рассекречивание ФСБ России и опубликование в российских СМИ накануне очередной годовщины объявления советским правительством о вступлении Советского Союза с 9 августа 1945 года в войну с Японией на стороне союзных держав — США и Великобритании — документов, подтверждающих подготовку японской армии к нападению на СССР.

Война с Японией Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уже доводилось отмечать, сам факт многолетней подготовки Страны восходящего солнца к агрессии против СССР с целью захвата и включения в состав японской империи советского Дальнего Востока и Сибири общеизвестен. Доказательства такой подготовки были представлены Токийскому международному трибуналу для главных японских военных преступников и учитывались обвинением. В последующие годы в СССР и РФ были подготовлены многотомные труды, посвященные истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, в которых показана коварная политика Японии, ее подготовка к нанесению вероломного удара по нашей стране с востока в наиболее трудный период борьбы с гитлеровскими полчищами — в 1941—1942 годах.

Этой проблеме посвящены и монографии советских и российских военных историков, в которых, в том числе на основе подлинных японских документов, вскрыты стратегические и оперативные планы «войны на севере», то есть против СССР.

Офицеры и солдаты японской морской пехоты на руинах домов

Опубликованные ФСБ документы дополняют доказательства наличия этих планов, показывают их изуверский характер, вскрывают лживость современной японской пропаганды о якобы «неукоснительном выполнении Японией на протяжении всей войны положений пакта о нейтралитете с СССР и вероломном его нарушении Сталиным».

Сообщая об обнародовании хранящихся под грифом «секретно» документов, японская газета «Иомиури симбун», не опровергая содержания документов о подрывных диверсиях японской армии и спецслужб против СССР, прибегает к традиционным среди официальных историков пропагандистским тезисам.

Утверждается, что «в августе 1945 года СССР разорвал Советско-японский пакт о нейтралитете и начал войну против Японии. Затем он оккупировал четыре северных острова после того, как Япония подписала Потсдамскую декларацию. Цель Кремля в том, чтобы оправдать войну против Японии и незаконную оккупацию северных территорий».

Эти утверждения сознательно искажают истинные факты и события.

Во-первых, советское правительство не «разорвало» Советско-японский пакт о нейтралитете, а официально за четыре месяца до объявления войны уведомило японское правительство об отказе его продления и денонсации пакта. Хотя, на наш взгляд, могла бы этого не делать, памятуя, как Япония вероломно и коварно под покровом ночи нападала на Россию в 1904 году и на США — в декабре 1941 года.

Во-вторых, заявление о том, что «СССР оккупировал четыре северных острова после того, как Япония подписала Потсдамскую декларацию», вводит читателей в заблуждение и рисует искаженную картину. Ибо японское правительство не подписывало Потсдамскую декларацию, а лишь согласилось ее принять, что вытекало из императорского рескрипта от 15 августа 1945 года. Хотя в Японии пытаются представить дело так, что якобы японская армия после обнародования этого рескрипта сразу капитулировала на всех фронтах, в действительности и после этого японские войска продолжали ожесточенное сопротивление в Маньчжурии, Корее, на Сахалине и Курильских островах. А подписывали представители японского правительства и командования не Потсдамскую декларацию, а Акт о безоговорочной капитуляции Японии, и сделали это, как известно, 2 сентября 1945 года.

В-третьих, Кремлю нет необходимости «оправдывать войну против Японии и незаконную оккупацию северных территорий», ибо и вступление в войну, и занятие ранее принадлежавших Российской империи Южного Сахалина и Курильских островов имели юридическое обоснование в таких международных документах, как Ялтинское соглашение по Дальнему Востоку, Потсдамская декларация, а согласие с ними было подтверждено правительством Японии в Сан-Францисском мирном договоре 1951 г., Советско-японской совместной декларации 1956 г. и при вступлении Японии в ООН.

Делегации трёх держав-победительниц на Потсдамской конференции за круглым столом конференц-зала в Цецилиенхофе. 17 июля 1945

Совершенно очевидно, что подписи под Актом о безоговорочной капитуляции Японии японского правительства и полномочного представителя Советского Союза являются признанием Токио легитимности участия СССР в войне против Японии. Как и признание японским правительством меморандума, представлявшего американское правительство и командование, а также оккупационную администрацию коалиции союзных держав генерала Дугласа Макартура о выведении из состава японского государства Южного Сахалина и всех, подчеркнем, всех без исключения Курильских островов, включая Малую Курильскую гряду — остров Шикотан и островную группу Плоские, Хабомаи по-японски.

Приведенные факты и документы известны добросовестным японским историкам и отражены в их трудах. Но, похоже, газета «Иомиури симбун» при составлении своих статей и материалов не прибегает к достижениям академической науки, а, к сожалению, следует в русле традиционной антисоветской, а ныне антироссийской пропаганды с обветшалым набором сомнительных и легко опровергаемых «доводов».