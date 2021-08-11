Чебоксары, 11 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Чувашии при проверке подписных листов выявлено, что член одной из избирательных комиссий собирал подписи в поддержку кандидата. По данному факту составлен административный материал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 августа, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов.

Chuvash.izbirkom.ru Заместитель председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов

Говоря о проверке подписных листов, представитель избиркома рассказал о выявленных нарушениях.

«Один член комиссии с правом решающего голоса собирал подписи за кандидатов и за партию. Соответственно в отношении него мы составили административный материал, будем привлекать к административной ответственности», — сообщил Игорь Михайлов.

По его словам, данный член избирательной комиссии «работает в Московском районе, житель города Чебоксары».

Замглавы республиканского избиркома также добавил, что все собранные подписи (а их около десятка) признали недействительными и «какого-либо существенного влияния» при регистрации они не оказали.

Напомним, что помимо ЦИК Чувашии, в республике работают территориальные, муниципальные и участковые избирательные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Чувашии пройдут выборы в Госдуму, Госсовет и в парламенты двух вновь сформированных муниципальных округов. Также состоятся муниципальные довыборы.