Москва, , 12:38 — REGNUM Некоторые политические силы в России начинают ставить вопрос о целесообразности проведения выборов в два тура. Однако общественный запрос на такие меры пока что, похоже, невелик. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее «Партия Роста» предложила провести выборы 2021 года в два тура, однако каковы будут перспективы такой идеи, пока непонятно.

«Когда получают 20−25%, и депутат проходит — это, наверное, не очень понятно избирателям. Но сегодня везде, кроме Москвы, где возможна борьба, и ещё нескольких территорий, конечно, можно ожидать доминирование кандидатов от «Единой России», явных или иногда скрытых, которые, скорее всего, станут большинством по одномандатникам в будущем составе Госдумы», — заявил Виноградов.

«Где-то, возможно, будет борьба, где-то неопределённость, как в Петербурге или Москве, — и ещё непонятно как это влияет, так или иначе это снижает размывание оппозиционного избирателя», — указал он.