Москва, 11 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Некоторые политические силы в России начинают ставить вопрос о целесообразности проведения выборов в два тура. Однако общественный запрос на такие меры пока что, похоже, невелик. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он напомнил, что ранее «Партия Роста» предложила провести выборы 2021 года в два тура, однако каковы будут перспективы такой идеи, пока непонятно.

«Когда получают 20−25%, и депутат проходит — это, наверное, не очень понятно избирателям. Но сегодня везде, кроме Москвы, где возможна борьба, и ещё нескольких территорий, конечно, можно ожидать доминирование кандидатов от «Единой России», явных или иногда скрытых, которые, скорее всего, станут большинством по одномандатникам в будущем составе Госдумы», — заявил Виноградов.

«Где-то, возможно, будет борьба, где-то неопределённость, как в Петербурге или Москве, — и ещё непонятно как это влияет, так или иначе это снижает размывание оппозиционного избирателя», — указал он.