Москва, 11 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года российские автопредприятия собрали 827,9 тыс. автотранспортных средств (легковых, грузовых машин и автобусов). Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные аналитической компании «АСМ-холдинг».

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

Таким образом, объём автомобильного производства в России с января по июнь 2021 года вырос на 43,2% по сравнению с прошлым годом.

За отчётный период в России было произведено 731,8 тыс. легковых машин, что на 43,4% больше, чем в январе — июне прошлого года. При этом производство легковушек российских марок выросло на 60%, до 225,8 тыс. экземпляров.

Так, за первое полугодие 2021 года аналитики зафиксировали следующую динамику выпуска машин отечественных брендов: «АвтоВАЗ» — +43,8%, «ЛАДА Ижевск» — +60%, «Лада Спорт» — рост в три раза, «ЧеченАвто» — +31%, «УАЗ» — 49%.

А объем выпуска машин иностранных марок увеличился на 37% и составил 506 тыс. авто. Доля машин иностранных компаний в объеме выпуска всех легковых автомобилей в РФ составила 69%. При том, что год назад она составляла 72%.

Напомним, за первое полугодие 2021 года выпуск автомобилей на предприятиях Санкт-Петербурга вырос на 36,2% в годовом сравнении.

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