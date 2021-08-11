Сеул, 11 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Объём добываемых морепродуктов в Южной Корее в первой половине 2021 года вырос на 5,2%, до 2,38 млн тонн. Об этом 11 августа сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

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Согласно опубликованным данным, увеличение показателя связано с увеличением объёмов производства морепродуктов в открытом море.

Известно, что объём морского промысла составил 367 тыс. тонн, что на 1,5% больше среднего показателя за последние пять лет. Однако объём глубоководного промысла, напротив, вырос на 6,5%, до 266 тыс. тонн.

Весь улов, пойманный с января по июнь текущего года, оценивается в 4,45 трлн вон (~$3,85 млрд).