Кабардино-Балкария, 9 февраля, 2006, 11:44 — ИА Регнум. Президент КБР Арсен Каноков встретился в Нальчике с представителями швейцарской компании "Гленкор Интернейшнл АГ" и Международной зерновой компании. Как сообщили в пресс-службе президента республики, цель их визита - оценка потенциала Кабардино-Балкарии для осуществления инвестиционных проектов и создания представительства компании в КБР. На встрече было отмечено, что наибольший интерес иностранные инвесторы имеют к сельскохозяйственной отрасли республики. "Важно, чтобы местные сельхозпроизводители чувствовали важность своей работы и имели надежный рынок сбыта", - заметил управляющий компании "Гленкор" Крис Махони. В свою очередь генеральный директор Международной зерновой компании Юрий Огнев сообщил, что практически решен вопрос о создании в Прохладненском районе КБР на базе Солдатского хлебоприемного предприятия представительства МЗК. В ближайшее время там будут построены современный элеватор и техническая станция.