Москва, 11 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не намерен оставлять безнаказанным оскорбления экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который нелицеприятно высказался о парламентарии и нации в целом.

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«Мы направим жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — сказал Жириновский в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее Жириновский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и заявил, что никто не имеет права даже «косо» посмотреть на российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Вагабзаде записал видео, в котором он обратился к лидеру ЛДПР и высказал свое отношение к русскому народу и нации в целом.

«Слушай, жирная свинья, старый осел», — сказал дипломат. Примерно в таком же духе он высказался о русском народе.

При этом Вагабзаде припомнил российскому парламентарию, как тот «когда-то обозвал нас (азербайджанцев) баранами», однако почему-то тогда представители Азербайджана промолчали, указал дипломат.

Дипломат также выразил готовность купить за свой счет намордник для лидера ЛДПР.

«Каждый народ имеет свой голос, свой менталитет», — добавил дипломат, после чего перешел к оскорблениям как Жириновского, так и нации в целом.

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