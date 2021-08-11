Самара, 11 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса в Самаре. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 августа на Московском шоссе. Автомобиль Toyota Corolla столкнулся с попутным автобусом «Лиаз», который следовал по 67 маршруту. Затем легковушку отбросило на попутную автомашину Mitsubishi Lancer.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы два пассажира автобуса. Их срочно доставили в медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти произошло ДТП с участием машины скорой помощи.