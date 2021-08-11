Канберра, , 12:29 — REGNUM Австралийский парламент рассмотрел петицию потомков русских казаков о возврате пушек времен Крымской войны домой в Россию. Теперь судьба крымских пушек в руках нового министра обороны Австралии Питера Даттона.

Целый ряд русских пушек, захваченных во время Крымской войны Британией, был когда-то отправлен Лондоном в Австралию в знак благодарности за собранные местными жителями средства на ведение боевых действий Лондона против России.

Однако потомкам русских казаков в Австралии удалось найти в местных архивах документы, подтверждающие намерение руководства Австралии вернуть захваченные русские пушки на Родину в Россию.

Свыше 100 лет назад, 14 января 1917 года, мистер Уильям Моррис Хьюз, премьер-министр Австралии сделал официальное заявление:

«Россия будет очень признательна за возвращение пушек, захваченных во время Крымской войны и теперь находящихся в руках правительств Содружества и установленные в штатах по всей Австралии. Считается, что это будет рассматриваться как внешний и видимый знак внутреннего духа союза с Россией, который австралийское Правительство и народ очень ценят».

К тому моменту Австралия относительно недавно получила независимость от Британии и хотела самостоятельно установить добрые отношения с Российской Империей, которая тогда являлась участником союзной военной коалиции, объединявшей страны Старого и Нового Света.

Однако события 1917-го года в России помешали выполнить решение австралийского премьера о передаче пушек в российский порт Владивосток.

Именно на основании найденных архивных документов, решения в которых, как выяснилось, в Австралии никто не отменял за более чем сто минувших лет, и была создана петиция в адрес парламента страны.

Ранее эта петиция успешно прошла одобрение специальной комиссии и официально представлена в Палату Представителей на очередной сессии 9 августа, по итогу которой было принято решение переадресовать данный запрос министру обороны страны для окончательного ответа. Согласно законодательству, министр должен вынести решение в течение 90 дней.

Решать судьбу русских пушек будет Питер Даттон, недавно назначенный на должность министра обороны страны.