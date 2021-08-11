Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Ленинградский дворец молодежи (ЛДМ) на Песочной набережной в Петроградском районе Санкт-Петербурга снесут. На его месте построят элитный жилой комплекс. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба компании-застройщика «Группы Эталон».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стройка

Многофункциональный комплекс, возведенный в 1976 году, в настоящий момент включает в себя гостиницу, выставочный зал, новую сцену театра ЛДМ, клубные и офисные помещения, зимний сад и ресторан. Ожидаемая продаваемая площадь проекта составит 63 тыс. кв. м.

Девелопер сообщил, что приобрел здание и прилегающую к нему территорию под строительство жилого комплекса премиум-класса. Открыть продажи в компании рассчитывают в 2023 году, а полностью завершить строительство новостройки к 2026 году.