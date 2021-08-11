Тбилиси, 11 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Данные о темпах распространения коронавируса в Грузии свидетельствуют о том, что эпидемиологическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. Об этом 11 августа на брифинге заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

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«Мы проходим пик, у нас очень высокие показатели положительности выявления вируса, что является знаком для эпидемиологов и сектора здравоохранения, что статистика будет расти», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что самые высокие темпы распространения коронавируса зафиксированы в Тбилиси. Предположительно это связано с тем, что многие жители столицы путешествовали, а потом заразившись вернулись домой.

Тикарадзе сообщила, что в Грузии мобилизовано 8 тыс. мест для пациентов с COVID-19. В медучреждения помещают только тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме. Остальных размещают в специально оборудованных гостиницах или оставляют лечиться на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителях коронавируса за последние сутки. Это — абсолютный «рекорд» для страны за всё время пандемии. 11 августа в стране сообщили о 5352 выявленных случаев заражения за последние сутки.