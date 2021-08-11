Москва, 11 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В экономике РФ так и не появилось никаких новых факторов роста, кроме восстановительного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что появились первые признаки завершения восстановительного роста.

Permkrai.ru Максим Решетников

«Восстановительный рост действительно заканчивается. Уровни безработицы возвращаются близко к допандемийному уровню. Это значит, что экономическая активность в большинстве секторов экономики более-менее восстановилась. И соответственно дальнейший рост будет носить не восстановительный характер, а обычный. А вот именно с этим ростом у нас последнее десятилетие все обстояло не очень хорошо», — сказал Колганов.

По его словам, когда восстановительный период закончится, то рост экономики, скорее всего, вернется к прежним, близким к погрешности показателям.

«Потому что никаких новых факторов роста не появилось», — сказал экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, Решетников заявил, что вопрос, «который нас беспокоит, — дальнейшие темпы роста».