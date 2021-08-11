Красноярск, 11 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В январе — июне 2021 года в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в регионе сложилась естественная убыль населения, составившая 6232 человека.

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За указанный период в крае родились 14 165 детей, умерли 20 397 человек. Рождаемость по сравнению с предыдущим годом выросла на 1,1%. Смертность выросла на 16,2%.

Напомним, в России в январе — июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рождаемость снизилась на 0,4%, в регионах Сибири — на 0,1%. Смертность в РФ выросла на 16,2%, в регионах Сибирского федерального округа — на 14,3%.

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