Москва, 11 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Подавляющее большинство предпринимателей Москвы во время опроса рассказали, что сумели выполнить требование о вакцинации 60% сотрудников. Об этом 11 августа сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на пресс-завтраке в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

По словам уполномоченной, исследование показало, что 82% опрошенного бизнеса смогли выполнить требование Роспотребнадзора по вакцинации 60% сотрудников.

«При этом требование вакцинации повлекло для бизнеса самые разные последствия: почти 20% опрошенных пришлось прибегнуть к увольнениям. А более 10% — даже приостановили свою работу. Один респондент даже отметил как последствие потерю офиса с ремонтом за 5 млн руб. Однако более чем у половины опрошенных требование о вакцинации не вызвало никакого негатива», — отметила Минеева.